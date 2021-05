Sono state trovate forse delle 'stelle di antimateria' nella nostra galassia

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Physical Review D, gli astronomi riportano di aver trovato ben 14 oggetti davvero curiosi. Quanto scoperto è coerente con ciò che gli astrofisici si aspetterebbero da delle stelle fatte di antimateria, oggetti ipotetici noti come "antistella".

Se ciò dovesse rivelarsi vero, gli esperti potrebbero aver risolto il grande mistero "dell'antimateria scomparsa nel nostro Universo". Si pensa che le particelle e le antiparticelle siano state prodotte in quantità uguali all'inizio dell'Universo, ma attualmente questa parte uguale di antimateria manca all'appello. Dov'è finita? Questa è la domanda a cui gli scienziati stanno cercando di rispondere.

Ovviamente questi 14 oggetti potrebbero essere tutt'altro e le possibilità sono anche alte. Tuttavia, secondo un team di astronomi guidato da Simon Dupourqué presso l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie in Francia, questa antimateria si nasconde sotto forma di antistelle nella Via Lattea.

Una stella del genere si comporterebbe normalmente e sarebbe, quindi, difficile da individuare a meno che la materia normale, come polvere interstellare, non si accumuli sulla superficie della stella, dove verrebbe annientata dall'antimateria della stella. Questo fenomeno produrrebbe un eccesso di raggi gamma a energie specifiche che, in teoria, potremmo rilevare.

Gli esperti hanno studiato 10 anni di dati dal telescopio spaziale a raggi gamma Fermi, esaminando da vicino le 5.787 sorgenti di raggi gamma. Di tutte queste fonti, sono state scoperte solamente 14 oggetti candidati. Secondo i calcoli, quindi, solo 2,5 stelle su ogni milione potrebbero essere antistelle. Il lavoro degli scienziati non è finito, poiché continueranno a monitorare gli oggetti per cercare prove di quanto detto.