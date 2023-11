Sono state trovate delle strutture misteriose al centro della nostra galassia

Il Telescopio Spaziale James Webb, strumento all'avanguardia nell'osservazione infrarossa, ha recentemente svelato una visione mozzafiato e dettagliata di una regione vicina al nucleo della nostra galassia, la Via Lattea.

Quest'immagine non solo cattura mezzo milione di stelle scintillanti, ma rivela anche un gruppo di protostelle, giovani astri in formazione, che emergono da dense nubi oscure di polvere e gas. Ma ciò che veramente affascina e incuriosisce gli scienziati sono le strane strutture a forma di ago, disperse casualmente tra le emissioni di idrogeno ionizzato, colorate di ciano nell'immagine.

Queste strutture, la cui natura rimane un vero e proprio enigma, rappresentano un nuovo mistero da decifrare per gli astronomi. Samuel Crowe, studente dell'Università della Virginia e principale investigatore, sottolinea che mai prima d'ora si erano ottenuti dati infrarossi di questa regione con una risoluzione e sensibilità così elevate, permettendo di osservare dettagli mai visti prima.

Lanciato alla fine del 2021, il James Webb ha come obiettivo quello di scrutare i primi periodi dell'universo, cercare esopianeti, esaminare galassie primordiali e studiare la formazione delle stelle, proprio come quelle catturate in questa ultima immagine. Questa nuova scoperta non solo incanta per la sua bellezza, ma potrebbe anche aiutare i ricercatori a comprendere meglio come le stelle si accendono nell'universo.

Rubén Fedriani, ricercatore presso l'Istituto di Astrofisica dell'Andalusia e co-investigatore, descrive il centro galattico come un luogo affollato e tumultuoso, dove nubi di gas magnetizzate e turbolente formano stelle che poi influenzano il gas circostante con i loro venti, getti e radiazioni.