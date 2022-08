Trovate le strutture realizzate dall'uomo più antiche delle due Americhe

Pensate che la più antica struttura realizzata dall’uomo nelle Americhe si trovi in qualche foresta rigogliosa o su qualche montagna frastagliata? Allora vi sorprenderà sapere che nei pressi della Louisiana State University, a Baton Rouge, si trovano due tumuli erbosi facenti parte di una più ampia collezione di 800 pezzi sparsi per la Louisiana.

I ricercatori sapevano che quelle strutture erano estremamente vecchie, ma non sono mai stati in grado di determinare l’età dei complessi. Grazie a questo nuovo studio, potremmo avere la verità a portata di mano.

Grazie agli strati di argilla, terra e cenere antica, nascosti dalla superficie erbosa, gli studiosi sono riusciti a constatare che il tumulo più antico ha 11.000 anni, rendendolo la più antica struttura costruita dall'uomo scoperta nel Nord o nel Sud America.

Sono anche stati trovati resti di piante di canna, impiegati molto probabilmente per il compimento di riti cerimoniali o altri scopi religiosi: la canna brucia troppo rapidamente per essere utilizzata per cucinare.

I due tumuli non hanno la stessa età. Il tumulo B, che si trova a sud del tumulo A, è il più antico dei due. Utilizzando la datazione al radiocarbonio, che misura quanto dell'isotopo radioattivo carbonio-14 è decaduto nella materia organica. I ricercatori hanno determinato che il tumulo B ha 11.000 anni, mentre il tumulo A ha circa 7.500 anni. La scoperta rivela che entrambe le strutture sono più antiche delle piramidi egizie; la piramide di Djoser fu costruita a Saqqara circa 4.700 anni fa.

"Non sappiamo perché abbiano abbandonato i tumuli circa 8.200 anni fa, ma sappiamo che il loro ambiente è cambiato improvvisamente e drasticamente, il che potrebbe aver influenzato molti aspetti della loro vita quotidiana", ha detto Brooks Ellwood, professore emerito di geologia dell’Università della Louisiana.

