Su Marte trovata la più alta concentrazione di materia organica: resti di vita?

Perseverance della NASA sta cercando delle tracce di vita sul Pianeta Rosso. Gli annunci dei resti di antichi esseri viventi non ancora confermati, quindi, sono all'ordine del giorno, come la scoperta di alcune sostanze organiche su Marte dell'anno scorso. La storia tende a ripetersi ma oggi è stato trovato un forte segnale di materia organica.

"Le rocce che abbiamo studiato sul delta hanno la più alta concentrazione di materia organica che abbiamo mai trovato nella missione", ha affermato lo scienziato del progetto Ken Farley durante una conferenza stampa giovedì 15 settembre. "Le molecole organiche sono i mattoni della vita ed è interessante che siano state trovate in un luogo abitabile [ovvero un lago]."

Questa zona si trova all'intero del cratere Jezero, che ospita quella che sembra essere la convergenza di un fiume marziano e di un lago formatosi circa 3.5 miliardi di anni fa. Le molecole organiche trovate sono costituite da un'ampia varietà di composti costituiti principalmente da carbonio e, oltre a contenere gli imprescindibili atomi di idrogeno e ossigeno, sono stati notati anche altri elementi, come azoto, fosforo e zolfo.

È vero che una scoperta simile venne fatta anche da Curiosity e che ci sono processi chimici che producono queste molecole senza aver bisogno della vita, ma la presenza così alta di queste molecole specifiche è considerata una potenziale biofirma e addirittura la possibile prova della vita passata per alcuni. Purtroppo non lo sapremo nel breve termine, poiché per avere i risultati esatti dovremo aspettare che i campioni estratti da Perseverance ritornino sulla Terra.

Insomma, come sempre in questo caso è ancora presto per affermare che su Marte siano stati trovati campioni di molecole legate alla vita perché servirà una conferma (o smentita) ufficiale che avverrà - come minimo - nel 2026 nell'ambito della missione Sample Return Lander.