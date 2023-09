Sono state trovate le tracce di calzature umane più antiche del mondo

Camminare lungo le coste sabbiose del Sudafrica e di imbattervi in un mistero che potrebbe riscrivere la storia dell'evoluzione umana. È esattamente ciò che è accaduto a un gruppo di ricercatori impegnati nello studio dell'icnologia, la scienza che si occupa delle tracce fossili.

Durante un progetto di ricerca durato quindici anni, il team ha scoperto oltre 350 siti con impronte di vertebrati, tra cui alcune fatte da esseri umani. Non erano impronte qualsiasi; alcune di esse sembravano essere state fatte da individui che indossavano una sorta di calzatura.

Questo dettaglio potrebbe sembrare insignificante, ma in realtà potrebbe essere la chiave per capire l'uso di strumenti avanzati - come aghi ossei per cucire - da parte dei nostri antenati, dando vita alle prime calzature della storia umana. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Ichnos, ha identificato almeno tre siti lungo la costa meridionale del Capo in Sudafrica che potrebbero contenere impronte di umani calzati.

Queste tracce, che risalgono a un periodo compreso tra 70.000 e 150.000 anni fa, potrebbero essere la prova più antica dell'uso di calzature da parte degli esseri umani. Fino ad ora, solo quattro siti in Europa occidentale avevano fornito indizi simili, ma di epoca molto più recente. Le scoperte potrebbero non solo riscrivere la storia dell'evoluzione tecnologica umana, ma anche posizionare l'Africa australe come una delle culle dell'ingegno umano.

Una domanda potrebbe sorgere spontanea: perché i nostri antenati avrebbero sentito il bisogno di indossare calzature? La risposta potrebbe risiedere nelle sfide ambientali che hanno dovuto affrontare. Chiunque abbia tentato di camminare lungo una costa rocciosa sa quanto possa essere tagliente la superfice; una ferita potrebbe facilmente infettarsi, diventando potenzialmente fatale in un'epoca senza antibiotici.

Inoltre, le calzature offrivano una protezione dalle estreme condizioni climatiche.