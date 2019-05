Sono state trovate tracce di materia organica extraterrestre nelle montagne del Sud Africa

Alcuni scienziati affermano di aver trovato tracce di materiale organico extraterrestre sepolto all'interno di sedimenti vulcanici di oltre 3,3 miliardi di anni. Questa scoperta è avvenuta nelle montagne Makhonjwa in Sud Africa, luogo che ospita alcune delle rocce più antiche del mondo.

In un deposito vulcanico chiamato Josefsdal Chert, l'astrobiologa Frances Westall, del CNRS Center for Molecular Biophysics, insieme al suo team ha scoperto uno strato di roccia spesso 2 mm caratterizzato da due segnali "anomali". "Questa è la prima volta che troviamo prove reali del carbonio extraterrestre nelle rocce terrestri" ha poi dichiarato a New Scientist.

Utilizzando la spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica (EPR), i ricercatori hanno scoperto che la roccia conteneva due tipi di materia organica insolubile, entrambe, suppongono gli scienziati, di origini extraterrestri.

Uno dei segnali dell'EPR è stato molto simile a qualcosa che gli scienziati hanno osservato nei condriti, dei meteoriti che si formarono nel sistema solare primordiale. Mentre l'altra lettura ha riportato alla luce dei segnali di nanoparticelle di nichel, cromo e ferro, elementi insoliti nelle formazioni rocciose terrestri.

Il team è ancora incerto sulla provenienza e sul metodo di arrivo di queste particelle. Alcune ipotesi suggeriscono che questi elementi siano rimasti intrappolati nell'atmosfera, grazie a delle nuvole di cenere vulcaniche, che si sono poi adagiate sulla superficie.

Oltre a svelare la più antica materia organica mai trovata, questa scoperta rafforza l'ipotesi che alcuni elementi fondamentali per la formazione della vita siano arrivati dallo spazio. Ci sono ancora tantissime incognite, ma questo studio è un passo avanti per la comprensione della nascita della vita sulla Terra.