Trovate tracce di un probabile mercato vichingo vicino a uno storico monastero

Trovati i possibili resti di un antico mercato vichingo sull’isola norvegese di Klosterøy. Il luogo è già noto per ospitare il monastero medievale meglio conservato del paese e numerose tombe risalenti all’età del ferro.

Avvalendosi di un georadar, gli esperti del Museo Archeologico dell’Università norvegese di Stavanger hanno scoperto i resti di un gruppo di abitazioni e strutture portuarie che suggerirebbero la presenza di un insediamento commerciale di 1.000 anni fa, quando impazzava il “fenomeno vichingo”.

Le indagini sono iniziate alla fine del 2023 e sono condotte da Håkon Reiersen e la sua squadra. L’esperto ha raccontato a Newsweek che i suoi colleghi sospettavano da tempo che, attorno alla zona in cui splende il monastero di Utstein, ci fossero significativi reperti storici.

A suggerire la natura commerciale del complesso è la grande presenza di oggetti indispensabili per gli scambi, come monete e pesi. Al momento, Reiersen e i suoi sono alla ricerca di ulteriori indizi che avvalorino le loro teorie, ma non si meraviglierebbero se Utstein si riveli un fiorente mercato dell’era vichinga e, più generalmente, dell’alto medioevo.

A dare qualche indizio in più sul carattere vichingo dell’insediamento sono le grandi fosse, le quali suggeriscono la presenza delle tipiche abitazioni dell’epoca vichinga, le cosiddette “case a fossa”. Queste erano comuni in Scandinavia, ben prima del medioevo, in quanto riparavano dal freddo invernale e concedevano fresche estati. Inoltre, le case a fossa facevano anche da laboratori artigianali.

Probabilmente, Klosterøy è stata un’importante centro di potere durante l’età del ferro scandinava, che inizia – convenzionalmente – dal 500 a.C. fino all’800 d.C. Gli esperti, ora, si stanno concentrando anche sui tumuli di pietre sparpagliati a Utstein, i quali potrebbero indicare nuove sepolture del periodo.