Sono stati trovati 14 parenti viventi di Leonardo da Vinci: ecco come

Tutti conoscono Leonardo da Vinci, il genio inventore che ancora oggi porta in alto il nome dell'Italia nel mondo. Bene, sarete sicuramente curiosi di sapere che per diversi anni un progetto ha rintracciato i suoi discendenti e recentemente ne ha trovati almeno 14. I risultati del progetto sono stati pubblicati sulla rivista Human Evolution.

L'obiettivo è semplice: creare un accurato albero genealogico della famiglia da Vinci, dagli antenati di Leonardo ai parenti viventi. La nuova ricerca, in particolare, ha identificato 14 parenti maschi viventi di età compresa tra 1 e 85 anni, tutti provenienti dalla Toscana e situati per lo più nel comune di Vinci (comune di Firenze).

Queste nuove aggiunte si sommano ai 35 discendenti conosciuti (uomini e donne) che erano stati identificati nel 2016. La nuova cerchia di familiari è composta da persone con lo stesso cromosoma Y che non sembra essere cambiato per 25 generazioni. Nessuno di questi discendenti è in linea diretta con Leonardo, poiché quest'ultimo non ha avuto figli.

La mancanza di prole è stata sicuramente compensata dalla massiccia presenza di fratellastri (almeno 22!). I loro discendenti sono stati ora rintracciati e l'albero genealogico più completo della famiglia da Vinci in 690 anni è stato completato. Il prossimo passo della ricerca è capire se i resti trovati nel castello di Amboise siano effettivamente di Leonardo, una scoperta che potrebbe aiutarci ad autentificare le opere del genio fiorentino.