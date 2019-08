Trovati 40 nuovi monumenti vicino alla Newgrange Stone Age Passage Tomb

Una squadra dell'University College di Dublino ha portato alla luce quasi 40 monumenti sconosciuti vicino a Newgrange, tra cui un monumento "spettacolare" che si allinea all'alba del solstizio d'inverno.

Le scoperte probabilmente vanno dal periodo neolitico (4000 a.C. un'età in cui già si costruivano le isole), fino all'età del bronzo (2500 a.C.) e all'inizio del Medioevo.



Si ritiene che il monumento allineato con l'alba del Solstizio d'inverno sia circa 200-300 anni più recente della "Newgrange Stone Age Passage Tomb". Datata intorno al 3200 a.C., è stata scoperta in un campo a pochi metri dal famoso sito.



Il Dr. Steve Davis e un team della Scuola di Archeologia dell'UCD hanno utilizzato un sistema di imaging geofisico su larga scala per rivelare i nuovi monumenti come parte di un progetto congiunto con la Commissione Romano-Germanica.



La loro indagine si è avvalsa del telerilevamento satellitare, dei droni, della scansione laser per via aerea e della geofisica per rilevare una vasta area a Brú na Bóinne, contea di Meath che contiene alcuni dei più importanti paesaggi preistorici del mondo.



Questi includono le grandi tombe dei passaggi megalitici di Knowth, Newgrange e Dowth, nonché circa 90 altri monumenti del periodo neolitico.



L'area esaminata comprendeva posizioni su entrambi i lati del Boyne, all'interno della curva del fiume Boyne, e di fronte alle tombe preistoriche di Newgrange, Knowth e Dowth.



Dal 1993 il sito è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.



Il dottor Davis, che ha lavorato per oltre un decennio a Brú na Bóinne, ha affermato che i monumenti scoperti sono "case neolitiche primitive a recinti in legno neolitico, nonché monumenti funerari dell'età del bronzo e alcune cascine del primo medioevo".