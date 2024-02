Trovati alberi fossili di 350 milioni di anni fa con una struttura mai vista prima

In Canada, dei ricercatori hanno scoperto una serie di fossili incredibilmente ben conservati, appartenenti ad alberi con delle bizzarre caratteristiche. Queste antiche piante potrebbero essere le prove di un "esperimento evolutivo" unico nel suo genere.

“Eravamo stupefatti”, afferma Robert Gastaldo, autore principale dello studio e professore di geologia al Colby College, nel Maine. "È un’anomalia trovare una pianta fossile grande come un albero con le foglie così ben preservate, in una configurazione a corona."

Solitamente, infatti, solo i tronchi degli alberi giungono a noi come resti fossili; ma in questo caso è stata portata alla luce una densa canopea formata da più di 250 foglie, raccolte intorno alla cima del tronco dell’albero, il quale non presenta rami. Il tronco in sé è alto circa 2.7 metri, mentre le foglie si estendono per oltre 3 metri in "spirali compresse", come si legge nello studio.

Secondo i ricercatori, gli alberi - chiamati Sanfordiacaulis - si evolsero in questa forma a spirale per massimizzare la quantità di luce solare raccolta dalle foglie (a tal proposito, ora sappiamo quando è nata la fotosintesi). Inoltre, questi potrebbero essere l’esempio più antico di alberi nati per crescere al di sotto del fogliame di alberi più alti.

Nonostante le analisi però, i ricercatori rimangono perplessi dai ritrovamenti. “La loro architettura di crescita è simile, seppur fondamentalmente diversa, da due modelli di alberi che troviamo oggi nei tropici,” spiega Gastaldo. In particolare assomigliano alle felci e alle palme, le quali hanno però un numero ben minore di foglie (tra 15 e 20).

I fossili risalgono a circa 350 milioni di anni fa, a cavallo tra il periodo Devoniano e il Carbonifero. Queste ere geologiche videro una grande diversificazione vegetale, e secondo Gastaldo questi strani alberi potrebbero essere stati uno dei tanti esperimenti evolutivi di quel tempo, destinati purtroppo a fallire. Rimanendo in tema, ecco a quando risale la comparsa delle prime piante da fiore sulla Terra.