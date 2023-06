Trovati amminoacidi essenziali per la vita nello spazio interstellare

Grazie ai dati del telescopio spaziale Spitzer, un gruppo di astronomi ha scoperto l'esistenza di diversi amminoacidi nello spazio, vicino ad una regione di formazione stellare. Questi amminoacidi sono detti "triptofani" e sono fondamentali per la crescita e la creazione di proteine negli esseri umani.

Grandi quantità di triptofano sono state identificate nel Complesso molecolare di Perseo, più precisamente nel sistema IC 348, una zona dello spazio dove è possibile osservare la nascita di nuove stelle a bassa densità.

Il triptofano è uno dei 20 amminoacidi essenziali per la vita sul nostro pianeta, ed è in grado di produrre una delle firme spettroscopiche più complete, se osservato agli infrarossi. Ciò lo ha reso un candidato ideale per essere ricercato da Spitzer, un osservatorio spaziale che opera ad infrarossi.

Nonostante il telescopio non sia più in funzione dal 2020, i dati raccolti in precedenza hanno ora dimostrato che la luce infrarossa emessa dalla regione presentava tracce spettroscopiche delle molecole in questione. Secondo i ricercatori, queste tracce potrebbero essere presenti in altre regioni di formazione stellare, portando a delle interessanti implicazioni.

"È una possibilità molto emozionante che i mattoni costitutivi delle proteine siano largamente presenti nelle nubi che formano le stelle e i pianeti - potrebbe essere cruciale per lo sviluppo della vita in sistemi esoplanetari," ha affermato la dott.ssa Susana Iglesias-Groth.

Gli amminoacidi si trovano comunemente nei meteoriti ed erano presenti durante la formazione del nostro Sistema Solare. Per quanto non sia un risultato inaspettato, questo studio potrebbe indicare che queste molecole - necessarie per la vita - giocano un ruolo nella chimica primordiale dei sistemi planetari intorno ad altre stelle.