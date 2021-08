Sono stati trovati nell'Artico batteri in grado di 'mangiare' petrolio e diesel

Così com'è stato riportato sulla rivista Applied and Environmental Microbiology, nelle acque dell'Artico canadese sono state scoperte delle comunità di batteri in grado di abbattere petrolio greggio e gasolio.

I scopritori di questi organismi sono stati i ricercatori dell'Università di Calgary in Canada, mentre si trovavano lungo la costa del Mare del Labrador. In laboratorio, gli esperti hanno simulato una mini fuoriuscita di petrolio combinando sedimenti del fondale marino, acqua di mare artificiale raffreddata a 4°C - per simulare la temperatura del Mare del Labrador - e diesel (o petrolio greggio).

I batteri più promettenti sono stati il Paraperlucidibaca, lo Cycloclasticus e lo Zhongshania. È stato scoperto che questi microrganismi aiutano ad abbattere basse concentrazioni sia di diesel che di petrolio greggio, ma ad alte concentrazioni ne abbattono solo una parte, suggerendo che siano stati colpiti dalla tossicità della sostanza.

La capacità di "mangiare" gli idrocarburi, è stata potenziata da sostanze nutritive, come azoto e fosforo. "Poiché il cambiamento climatico estende i periodi senza ghiaccio e l'aumento dell'attività industriale si verifica nell'Artico, è importante comprendere i modi in cui il microbioma marino artico reagirà in caso di fuoriuscita di petrolio o carburante", ha spiegato Casey Hubert, coautore dello studio e professore associato di geomicrobiologia presso l'Università di Calgary.

Uno studio promettente che potrebbe offrire un potenziale modo per aiutare a ripulire le fuoriuscite di petrolio e altri incidenti ambientali.