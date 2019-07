Trovati centinaia di fossili di una creatura marina primordiale di 500 milioni di anni

Sono stati ritrovati in Canada centinaia di fossili di una creatura marina primordiale, che fornisce diverse informazioni su un predatore vissuto in un momento chiave dell'evoluzione della vita sulla Terra.

La creatura, chiamata Cambroraster falcatus, è un lontano parente degli artropodi di oggi (un gruppo molto vario che contiene oltre un milione e più di specie diverse, come insetti, ragni e granchi), e viveva durante il periodo cambriano di 506 milioni di anni fa, quando tutta la vita stava negli oceani.

“La maggior parte degli animali nel periodo Cambriano erano piccoli, in genere lunghi pochi centimetri al massimo. In confronto, il Cambroraster era un gigante, lungo fino i 30 centimetri", ha detto il paleontologo Joe Moysiuk del Royal Ontario Museum e dell'Università di Toronto, autore principale della ricerca pubblicata sulla rivista Proceedings of the Royal Society B.

La creatura è stata trovata nel Kootenay National Park, in una formazione rocciosa nota come Burgess Shale, dove sono stati trovati molti fossili del Cambriano, un periodo di sperimentazione evolutiva dove apparvero tantissime specie.

"Con la sua testa enorme, il corpo piccolo e gli occhi rivolti verso l'alto, il Cambroraster assomiglia superficialmente a un limulo, anche se sono animali abbastanza diversi", ha detto Moysiuk. "Proprio come i limuli, pensiamo che i Cambroraster vivessero vicino al fondo del mare, nutrendosi degli organismi sepolti nel fango."

La testa del Cambroraster era coperta da un carapace simile a uno scudo, mentre nella parte anteriore del corpo c'erano due grossi artigli con delle escrescenze che gli permettevano di setacciare il fango del fondo marino e di sottomettere le prede (vermi, piccoli pesci e larve).

Grazie a oltre un centinaio di fossili eccezionalmente ben conservati, i ricercatori sono stati in grado di ricostruire il Cambroraster con dettagli senza precedenti, rivelando caratteristiche che non erano mai state osservate prima nelle specie correlate.