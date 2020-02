Polizia fa una inquietante scoperta sotto la casa di uno scienziato

Durante una semplice perquisizione di routine, l'ispettore in servizio quel giorno non si sarebbe sicuramente aspettato di fare una scoperta tanto raccapricciante.

Nel quartiere di Brywood la squadra ha trovato dieci grandi barattoli di plastica sotto le assi del pavimento contenenti lingue umane, uno dei contenitori conteneva perfino quello che la polizia sostiene possa essere un feto umano. I recipienti erano avvolti con del nastro adesivo che indicava le generalità delle ipotetiche "vittime" come nomi e presunte date di nascita.

Gli attuali inquilini dell'abitazione non erano assolutamente a conoscenza di quello che si trovava al di sotto dei loro piedi, per questo la polizia non ha potuto provare alcuna correlazione tra loro e il misterioso caso. Fu per questo che le indagini si spostarono sul vecchio proprietario della casa, il dottor Ronald Baughman, ricercatore e professore all'Università della Florida, il quale intorno agli anni '80 aveva condotto delle ricerche sul carcinoma, una forma di tumore maligno derivante dai tessuti epiteliali e sull'afte alla mascella inferiore, una dolorosa ulcera, prendendo in studio anche le lingue di due gemelli.

A quanto pare il professore aveva semplicemente dimenticato quei barattoli nella sua vecchia abitazione, i tutori della legge stanno cercando di fare chiarezza su questa storia ma sembrerebbe non esserci nessun reato.

Chi l'avrebbe detto?