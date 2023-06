Trovati dei corpi celesti al centro della Via Lattea mai visti prima d'ora

Al centro della nostra galassia, la Via Lattea, gli astronomi hanno scoperto degli oggetti misteriosi che non assomigliano a nulla di ciò che abbiamo visto finora. Quest'ultimi, chiamati "G objects", sono così strani che gli addetti ai lavori hanno dovuto creare una nuova categoria per classificarli.

La storia di questi oggetti però non è iniziata oggi, ma quasi due decenni fa, quando gli astronomi hanno notato per la prima volta due corpi celesti, chiamati G1 e G2, orbitare attorno a Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea. Questi sembravano essere enormi nubi di gas, che si allungavano quando si avvicinavano al buco nero ma non si comportavano normalmente.

"Sembrano gas, ma si comportano come stelle", ha spiegato l'astrofisica Andrea Ghez dell'Università della California, Los Angeles. Nel 2020, Ghez e i suoi colleghi hanno identificato altri quattro di questi oggetti, chiamati G3, G4, G5 e G6. Tuttavia, cosa sono esattamente? Una possibile risposta potrebbe risiedere nelle stelle binarie.

La maggior parte delle stelle nel centro galattico sono molto massicce e molte di esse sono binarie (ovvero due corpi che orbitano l'uno intorno all'altro). A volte, possono fondersi in un'unica stella più grande, producendo una vasta nube di polvere e gas che circonda il nuovo astro per circa un milione di anni dopo la collisione.

"È possibile che molte delle stelle che abbiamo osservato e non capito possano essere il prodotto finale di fusioni. Il modo in cui le stelle binarie interagiscono tra loro e con il buco nero è molto diverso da come quelle singole interagiscono tra loro e Sagittarius A*", ha affermato infine Ghez. Per adesso questi "G objects" sono un mistero, ma almeno potremmo aver capito la loro origine.