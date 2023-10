Sono stati trovati elementi mai visti all'interno di un asteroide

L'osmio, il metallo più denso naturalmente presente sulla tavola periodica, ha una densità che sorprende, ma ciò che è ancora più stupefacente è che alcuni oggetti nel nostro Sistema Solare, come gli asteroidi, sembrano avere densità ancora maggiori.

Questa scoperta ha portato gli scienziati a riflettere sulla possibilità che esistano elementi naturalmente stabili al di là della tavola periodica, superando persino gli elementi superpesanti radioattivi tra i numeri atomici 105 e 118, che sono stati osservati solo in laboratorio.

Anche se non è ancora stato osservato alcun elemento con più di 118 protoni, il lavoro teorico suggerisce che possa esserci un'isola di stabilità intorno al numero atomico 164. Questi elementi superpesanti potrebbero non essere così inclini al decadimento radioattivo e potrebbero persistere per un certo periodo. La teoria in questione potrebbe spiegare le osservazioni relative all'asteroide 33 Polyhymnia, un corpo celeste che misura circa 50-60 chilometri di diametro e che ha mostrato una densità sorprendentemente alta.

Anche se questa misurazione potrebbe essere il risultato di un errore, i fisici dell'Università dell'Arizona hanno voluto indagare se una tale densità fosse almeno fisicamente plausibile. Utilizzando il modello Thomas-Fermi, hanno esplorato la struttura atomica di ipotetici elementi superpesanti, confermando la possibile esistenza di un'isola di stabilità intorno al numero atomico 164. Queste scoperte aprono la porta a ulteriori ricerche e analisi su questi misteriosi elementi superpesanti e sulle loro potenziali presenze negli asteroidi.

