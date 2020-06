Sono stati trovati i gemelli del Sole e della Terra

Alcuni scienziati hanno trovato un esopianeta potenzialmente abitabile, insieme alla sua stella forma una coppia incredibilmente simile a quella composta da Terra-Sole. Il pianeta è solo un candidato e stiamo aspettando ulteriori conferme della sua abitabilità, ma si trova alla giusta distanza dalla sua stella per ospitare acqua liquida.

Questa "Terra 2" è 1.9 volte più grande del nostro pianeta.

"La combinazione della sua taglia e della tipologia della stella che rende il sistema così familiare," spiega René Heller, leader del progetto presso il Max Planck Institute.

Il pianeta è conosciuto come: KOI-456.04. Se la scoperta fosse confermata da altre osservazioni, l'oggetto si aggiungerebbe ad un gruppo composto da oltre 4000 esopianeti. Precedenti studi avevano individuato altri due pianeti nell'orbita di Kepler-160, la stella che ospita la "Terra 2".

Per essere considerato abitabile, un pianeta deve orbitare intorno alla sua stella ad una distanza stabile e che possa permettere la presenza di acqua liquida. La Via Lattea potrebbe ospitare circa 10 miliardi di pianeti simili alla Terra, per ora ne abbiamo identificati circa 4000. La maggior parte degli esopianeti non possiede le caratteristiche adatte all'abitabilità, la maggior parte sono nell'orbita di nane rosse, che non sono stabili abbastanza. I pianeti che orbitano intorno a stelle simili al Sole sono, spesso, delle dimensioni di Nettuno e trattengono troppo idrogeno nella loro atmosfera e non sono adatti a ospitare acqua liquida. Per approfondire i metodi con cui gli astronomi cercano gli esopianeti potete leggere il nostro articolo sull'argomento.

Il nuovo candidato è stato trovato riesaminando i dati del telescopio Kepler, ritirato dalla NASA nel 2018. Il telescopio ha passato la torcia della ricerca di pianeti abitabili a TESS, operativo da Agosto 2018 e con una capacità molto superiore, in un anno ha trovato circa 1000 pianeti potenzialmente abitabili.

Poiché KOI-456.04 è circa il doppio della Terra, ci aspettiamo delle condizioni atmosferiche simili, in più la stella 1.1 volte il nostro Sole e con una temperatura superficiale di 5.200 gradi celsius, solo 30 in meno rispetto alla nostra stella. Se queste similitudini dovessero essere confermate, KOI-456.04 dovrebbe avere una temperatura media di 5°, rispetto ai 15° della Terra.

Il sistema è distante "solo" 3000 anni luce da noi. Aspettiamo ulteriori notizie dai nostri gemelli e speriamo che siano molto buone.