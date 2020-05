Trovati dei 'mattoni della vita' all'interno di un meteorite proveniente da Marte

Il famoso meteorite di Marte Allan Hills 84001 (ALH84001), recuperato in Antartide nel dicembre del 1984, contiene molecole organiche native di 4 miliardi di anni, i mattoni alla base della vita che contengono carbonio, suggerisce un nuovo studio. Inoltre, questi mattoni contengono azoto, altro ingrediente da cui dipende la vita sulla Terra.

Questi ingredienti sono stati trovati all'interno dei minerali carbonatici, che di solito si formano nelle acque sotterranee. La scoperta dimostra che Marte, un tempo, era umido e potenzialmente abitabile, secondo i membri del team di studio. Gli scienziati pensano che ALH84001 sia stato espulso da Marte da un forte impatto 16 milioni di anni fa e sia arrivato sul nostro pianeta circa 13.000 anni fa.

Nel nuovo studio, i ricercatori guidati da Mizuho Koike, dell'Institute of Space and Astronautical Science della Japan Aerospace Exploration Agency, hanno esaminato la roccia di Marte in un modo mai fatto: attraverso tecniche analitiche innovative e altamente precise, tra cui un tipo di spettroscopia a raggi X.

Nessuno aveva mai trovato sostanze organiche contenenti azoto nella roccia prima d'ora, sottolineano i membri del team. Secondo gli esperti, i composti organici sono rimasti intrappolati nella roccia circa 4 miliardi di anni fa e le loro tecniche hanno minimizzato la possibilità di contaminazione terrestre.

Ovviamente tale scoperta non implica che su Marte ci sia stata la vita; questi composti possono essere prodotti sia abioticamente che bioticamente. "All'inizio della storia del sistema solare, probabilmente Marte era inondato di quantità significative di materia organica, ad esempio meteoriti ricchi di carbonio, comete e particelle di polvere", aggiunge il co-autore dello studio Atsuko Kobayashi. "Alcuni di loro potrebbero essersi dissolti nella salamoia marziana ed essere rimasti intrappolati nei carbonati."

La questione "vita su Marte" verrà esplorata ulteriormente quando sul pianeta arriverà il rover Perseverance. Il veicolo della NASA, inoltre, porterà con sé un piccolo elicottero che esplorerà il mondo dall'alto.