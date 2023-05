Trovati microbi nelle Alpi in grado di digerire la plastica

Come ridurre l'inquinamento plastico? Ogni soluzione potrebbe tornare utile, anche la più improbabile. Trovare, coltivare e bioingegnerizzare organismi in grado di digerire la plastica potrebbe essere una di queste. Gli scienziati del WSL hanno trovato microbi sulle Alpi in grado di farlo anche a basse temperature.

In passato erano già stati trovati diversi microrganismi in grado di farlo ma, per renderlo possibile su scala industriale, gli enzimi responsabili del processo funzionano in genere solo a temperature superiori ai 30°C.

Un procedimento ed un riscaldamento tale che implica l'utilizzo di applicazioni industriali costose e di certo non ad emissioni zero. L'unica soluzione possibile sarebbe quindi trovare ed impiegare microbi specializzati adattati al freddo i cui enzimi lavorano a temperature molto più basse del solito.

Ed è proprio quello che hanno scoperto gli scienziati dell'Istituto federale svizzero WSL, studiando le popolazioni microbiologiche ad alta quota nelle Alpi e nelle regioni polari, i cui risultati sono stati recentemente pubblicati sulle pagine di Frontiers in Microbiology.

Il Dott. Joel Rüthi, primo autore dello studio, ha affermato: "Grazie al nostro lavoro possiamo dimostrare che i nuovi dati tassonomici microbici ottenuti dalla 'plastisfera' dei suoli alpini ed artici sono stati in grado di abbattere la plastica biodegradabile già a 15°C. Questi organismi potrebbero aiutare a ridurre i costi ed il peso ambientale di un processo di riciclaggio enzimatico della plastica".

Gli scienziati hanno campionato 19 ceppi di batteri e 15 di funghi che erano cresciuti su plastica libera o sepolta intenzionalmente (mantenuta apposta nel terreno per un anno) in Groenlandia, nelle Svalbard ed in Svizzera, precisamente sulla vetta del Muot da Barba Peider (2.979 m) e nella valle Val Lavirun, entrambi nel canton Grigioni.

Gli esperti hanno poi lasciato crescere in laboratorio, in condizioni di buio ed a 15°, i microbi isolati come colture a ceppo singolo, utilizzando tecniche molecolari per identificarli. I risultati hanno quindi mostrato che i ceppi batterici appartenevano a 13 generi dei phyla Actinobacteria e Proteobacteria, ed i funghi a 10 generi dei phyla Ascomycota e Mucoromycota.

19 (il 56%) dei ceppi, inclusi 11 funghi ed otto batteri, sono stati in grado di digerire il poliestere-poliuretano biodegradabile (PUR) a 15°C, mentre 14 funghi e tre batteri sono stati in grado di digerire le miscele plastiche di polibutilene adipato tereftalato (PBAT) ed acido polilattico (PLA).

Anche dalle analisi effettuate attraverso la risonanza magnetica nucleare (NMR) ed un test basato sulla fluorescenza hanno confermato che questi ceppi erano stati in grado di spezzare i polimeri di PBAT e PLA in molecole molto più piccole.

"È stato molto sorprendente per noi scoprire che una grande frazione dei ceppi testati era in grado di degradare almeno una delle materie plastiche testate", ha affermato entusiasta il Dott. Rüthi.

Purtroppo il problema della plastica è ormai molto grave, con microplastiche trovate nei luoghi più remoti della Terra, considerando anche il fatto che ne ingeriamo una mostruosa quantità ogni anno.