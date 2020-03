Trovati, in profondità sotto l'Oceano Artico, dei batteri correlati alla clamidia

Un team internazionale di ricercatori ha scoperto l'esistenza di diverse popolazioni di Clamidia che vivono nei sedimenti oceanici profondi dell'Antartide. Questi batteri vivono in condizioni prive di ossigeno, alta pressione e senza un apparente organismo ospite.

Ciò è stano, poiché la clamidia e i batteri correlati a questo gruppo dipendono dalle interazioni con altri organismi per sopravvivere. Questi organismi trascorrono gran parte della loro vita all'interno delle cellule dei loro ospiti. Tuttavia, la nuova ricerca pubblicata su Current Biology mostra che questi batteri possono trovarsi nei luoghi più inaspettati.

Nei sedimenti dell'Oceano Artico profondo, infatti, questi organismi possono vivere oltre 3 km sotto la superficie. L'ambiente in questione è privo di ossigeno e forme di vita macroscopiche. "Trovare Chlamydiae in questo ambiente è stato del tutto inaspettato e, naturalmente, ha posto una domanda: che diavolo ci fanno lì?" afferma Jennah Dharamshi dell'Università di Uppsala, autore principale dello studio.

"La stragrande maggioranza della vita sulla Terra è microbica e attualmente la maggior parte di essa non può essere coltivata in laboratorio", spiega Thijs Ettema, professore di microbiologia all'Università di Wageningen. "Usando metodi genomici, abbiamo ottenuto un'immagine più chiara sulla diversità della vita. Ogni volta che esploriamo un ambiente diverso, scopriamo gruppi di microbi che sono nuovi alla scienza. Questo ci dice quanto resta ancora da scoprire."

Questa scoperta fornisce nuove intuizioni su come la clamidia sia diventata patogena umana e animale. "Questo gruppo di batteri potrebbe svolgere un ruolo molto più ampio nell'ecologia marina di quanto pensassimo in precedenza", suggerisce Daniel Tamarit, ricercatore di Wageningen. Sfortunatamente, i ricercatori non sono ancora stati in grado di coltivare questi batteri o di fotografarli.

Una scoperta che mette in discussione l'attuale comprensione della biologia di questo antico gruppo di batteri.