Trovati, per puro caso, i frammenti del cranio di Beethoven

Più di tre decenni fa, un certo Paul Kaufmann ricevette un’eredità fuori dal comune: pezzi di un teschio ritenuti appartenere Ludwig van Beethoven. L’uomo, infatti, aveva trovato una chiave nella borsa della madre defunta, la quale apriva una cassaforte di sicurezza con al suo interno il nome del compositore e due grandi frammenti ossei.

Kaufmann ha ben pensato di donare questi importanti resti all’Università Medica di Vienna, dove il celebre musicista ha trascorso gran parte della sua vita. “Mi sento privilegiato di restituire questi frammenti del teschio di Beethoven al luogo a cui appartengono” ha virgolettato l’uomo, in una dichiarazione dell’università.

“Non solo torneranno 'a casa', dove Beethoven riposa per sempre, ma saranno anche disponibili per la ricerca presso l'Università Medica di Vienna”. Il Josphinum, il museo dell’università, ospiterà le reliquie per comprendere quali malattie ha patito il compositore durante la sua vita e quali lo hanno portato alla morte, nel 1827.

Non si sa perché la madre di Kaufmann avesse quei cimeli, ma una lettera scritta nel 1802 dallo stesso Beethoven esplicita che il compositore voleva che il suo medico indagasse sulla “malattia duratura” che lo aveva afflitto.

Oltre a soffrire di perdita dell’udito, sintomi gastrointestinali debilitanti e itterizia, Beethoven aveva una predisposizione genetica per l’epatite B, secondo quanto emerso dall’analisi dei suoi capelli. Ovviamente, l’autenticità dei frammenti ossei è ancora oggetto di dibattito, ma il patologo forense Christian Reiter è convinto che questi resti appartengono davvero a Beethoven.

In caso di ulteriori indagini e accertamenti, vi forniremo una risposta definitiva.