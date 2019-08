Trovati 'resti' di supernove nelle lande dell'Antartide

Tutto quello che succede nell'Universo può essere osservato indirettamente. Ad esempio, durante una supernova, i resti della stella vengono seminati in tutto il cosmo e possono essere trovati perfino sulla nostra bella Terra.

Come in uno studio pubblicato su Physical Review Letters, dove un gruppo di scienziati ha esaminato mezza tonnellata di neve dell'Antartide, per cercare le traccie di queste immense esplosioni stellari.

All'interno della neve, i ricercatori hanno isolato 10 atomi di ferro-60, una varietà radioattiva, o isotopo, di ferro con un totale di 60 protoni e neutroni all'interno del nucleo (trovati anche sulla Luna e nei sedimenti oceanici, ma vecchi milioni di anni).

Il fisico nucleare Gunther Korschinek dell'Università tecnica di Monaco e colleghi hanno trasportato la neve, ancora congelata, nel loro laboratorio. Qui l'hanno poi fusa, filtrata e fatta evaporare, per poi usare una tecnica chiamata "spettrometria di massa con acceleratore" per identificare il ferro-60.

Le supernove creano la maggior parte di ferro-60, ma non è l'unico modo. Anche le particelle ad alta energia, chiamati raggi cosmici, possono creare l'isotopo quando si schiantano contro la polvere nel sistema solare, ma il team ha poi escluso questa opzione (cercando un altro isotopo, il manganese-53).

Il risultato ottenuto potrebbe aiutare gli scienziati a comprendere meglio il posto dell'umanità nello spazio. Il sistema solare risiede in una sacca di gas a bassa densità, nota come bolla locale. Secondo il recente rilevamento di ferro-60, questa bolla potrebbe essere stata scolpita da supernova, affermano i ricercatori.

"Questa è in realtà una cosa abbastanza profonda", afferma l'astrofisico Brian Fields dell'Università dell'Illinois che non è stato coinvolto nella ricerca. "Ci sta raccontando la storia recente di tutto il nostro vicinato nella galassia e della vita e morte di stelle massicce".