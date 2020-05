Sono stati trovati 'strani' fossili a forma di palla di 80 milioni di anni fa

Scavando nelle collezioni dei musei del Regno Unito, gli scienziati della University of Western Australian e della University of Cambridge, hanno trovato delle strutture vuote a forma di palla in fossili di 80 milioni di anni fa provenienti - molto probabilmente - da specie che si ritiene siano correlate a stelle marine e ricci di mare.

Gli esperti credono che queste strutture potrebbero aver agito come una sorta di "camera di galleggiamento" per consentire agli organismi crinoidi (Uintacrinus socialis e Marsupites testudinarius) di galleggiare nell'acqua di mare, ma anche proteggerli. Questi organismi si trovavano in un posto molto pericoloso milioni di anni fa, quando gli oceani erano più bassi e condividevano lo spazio con predatori come granchi e pesci.

"La sopravvivenza è stata fondamentale e le strutture a forma di palla, in grado di sopportare carichi molto pesanti, si sono formate intorno a loro per proteggerli dai danni dell'oceano e favorire il galleggiamento", afferma l'autore dello studio Aaron Hunter. Questi animali sono stati trovati nelle rocce di gesso dal Texas negli Stati Uniti e a Kalbarri nell'Australia occidentale.

L'Uintacrinus socialis aveva una struttura molto più complessa del Marsupites testudinarius. Quest'ultimo, infatti, aveva un numero inferiore ma relativamente grande di piastre, che riuscivano a creare una struttura stabile. L'Uintacrinus socialis aveva invece piastre molto più complesse che "formavano una cupola", ha dichiarato infine Hunter.