Trovati superconduttori all'interno di due meteoriti

I meteoriti si rivelano, sempre di più, delle fonti di informazioni sull'origine di materiali strani e/o importanti per la vita. Un gruppo di ricercatori ha trovato dei grani di materiale superconduttivo all'interno di due rocce cadute sulla Terra. Questa è solo l'ultima scoperta che dimostra come i meteoriti non siano solo detriti spaziali.

La superconduttività è la proprietà di un conduttore di trasportare elettricità senza dispersione dovuta alla resistenza del mezzo. Sono materiali di estremo interesse per l'informatica quantistica, per la diagnostica medica e la creazione di campi magnetici molto intensi. Questo fenomeno è estremamente raro in natura, o almeno lo è sulla Terra.

Molti scienziati pensano che le condizioni estreme degli ambienti spaziali, in cui la materia può assumere stadi esotici, possano portare alla creazioni di superconduttori più facilmente rispetto al nostro pianeta; la scoperta di questi grani, trasportati sulla Terra da due meteoriti, potrebbe confermare questa teoria.

La ricerca è stata guidata da un team dell'UC di San Diego ed ha analizzato 15 meteoriti, tramite una tecnica chiamata Magnetic Field Modulated Microwave Spectroscopy (MFMMS), per rilevare tracce di superconduttività al loro interno.

Ci sono stati due casi positivi: il primo è una roccia ferrosa chiamata Mundrabilla, uno dei più grandi meteoriti mai trovati, caduto in Australia nel 1911; l'altro è un raro esemplare di ureilite chiamato GRA 95205, localizzato in Antartide.

"I materiali naturalmente superconduttori sono rari, ma sono particolarmente significativi perché possono esserlo anche in ambiente extraterrestre," dice il fisico James Wampler. "Queste misure e l'analisi hanno mostrato che il materiale è composto da una lega di piombo, indio e stagno."

"È una scoperta importantissima, e non solo perché si trova in un meteorite. Anche il più semplice dei materiali superconduttivi, il piombo, si trova raramente nella sua forma nativa e, per quanto ne sappiamo, non ci sono campioni di piombo naturalmente superconduttivo," spiegano i ricercatori nel loro articolo.

Abbiamo un solo esempio di superconduttori "naturali": un minerale chiamato covellite.

Il fatto che questa proprietà sia stata scoperta in due meteoriti, analizzando un campione molto piccolo rispetto alla totalità delle rocce presenti nello spazio, ha portato gli scienziati a credere che la superconduttività sia molto comune.

Ci sono molte domande a cui rispondere e molte scoperte da fare, questo è soltanto il primo passo ma gli scienziati sono ansiosi di mettersi a lavoro.