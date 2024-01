Trovati dei vermi giganti, sono dei predatori che hanno 518 milioni di anni

Un recente studio che è stato pubblicato su Science Advances, ci informa dell’esistenza di "enormi" vermi-carnivori nella Groenlandia settentrionale. Tranquilli, risalgono a 518 milioni di anni fa!

Dopo aver visto vermi usciti dal film Dune, questa volta parliamo in particolare del primo Cambriano e ci troviamo precisamente in Groenlandia, nel Passet Lagerstätte di Sirio. In questo suggestivo luogo, i ricercatori hanno individuato i resti di un animale mai scoperto prima: il Timorebestia.

Il nome deriva dal latino e, come è facile intuire, significa "bestie del terrore". Considerando che si tratta di vermi, il nome assume maggior significato in relazione alle loro "enormi" dimensioni pari a circa 30 centimetri. Inoltre, possedevano delle lunghe antenne e un'impressionante serie di mascelle all'interno della testa. Per avere una più chiara idea, potete osservare qualche foto nel seguente link.

"I Timorebestia erano dei giganti del loro tempo e sarebbero stati vicini al vertice della catena alimentare. Ciò lo rende equivalente in importanza ad alcuni dei principali carnivori degli oceani moderni, come gli squali e le foche del periodo Cambriano". afferma l’autore senior dello studio, il dottor Jakob Vinther, della Scuola di Scienze della Terra e Scienze Biologiche dell’Università di Bristol, in una dichiarazione.

Come se non bastasse, siamo anche in grado di conoscere le prede principali di questo bizzarro animale. Si tratta infatti prevalentemente di Isoxys, un comune artropode nuotatore rinvenuto nel sistema digestivo fossilizzato dei vermi.

"Siamo molto entusiasti di aver scoperto predatori così unici in Sirius Passet", ha concluso Tae Yoon Park del Korea Polar Research Institute, leader della spedizione sul campo.

Le ripercussioni di questi incredibili predatori, possiamo però ammirarle ancora oggi. A quanto pare, possiamo infatti osservare dei veri e propri discendenti del Timorebestia: i vermi freccia.

Noti anche come chetognati, sono predatori marini che cacciano minuscoli zooplancton nell'oceano. A differenza del Timorebestia, si tratta però di animali relativamente piccoli che misurano solo pochi millimetri.

Considerando che anche i vermi provano emozioni, appare evidente quanto possa essere sottovalutato un animale decisamente più complesso e affascinante del previsto.