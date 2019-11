Per la prima volta sono stati trovati zuccheri in un meteorite

La scoperta della presenza di zuccheri su un meteorite si aggiunge alla lista dei componenti fondamentali per la vita trovati su oggetti non terrestri. Questo supporta l'idea che le reazioni chimiche negli asteroidi, i genitori di alcuni meteoriti, possano generare alcuni elementi organici.

Il bombardamento di meteoriti sulla Terra primordiale può aver aiutato la nascita della vita fornendo i blocchi fondamentali da cui partire. Il contributo extraterrestre ha permesso di far sviluppare le prime forme di vita molto prima di quanto ci aspettassimo.

Il team di ricercatori ha trovato il ribosio e altri zuccheri essenziali in due differenti meteoriti molto ricchi di carbonio. Il ribosio è un componente fondamentale del RNA (Acido Ribo-Nucleido); nella maggior parte degli organismi moderni, l'RNA funge da messaggero copiando parti di DNA e trasportandolo verso i ribosomi, le fabbriche delle proteine.

"Altri importanti mattoncini della vita sono stati trovati nei meteoriti precedentemente, inclusi amminoacidi e basi azotate, ma gli zuccheri erano un pezzo mancante tra i componenti principali della vita," dice Yoshihiro Furukawa della Tohoku University. "I ricercatori hanno osservato la presenza di ribosio nello spazio e il suo trasporto sulla Terra. Lo zucchero extraterrestre può aver contribuito allo sviluppo di RNA nella Terra primordiale, che può aver portato allo sviluppo della vita."

Un mistero riguarda come si sono sviluppati dei processi biologici a partire da reazioni chimiche non-biologiche. Il DNA fornisce le istruzioni per costruire un organismo, anche l'RNA trasporta informazioni e i ricercatori credono che quest'ultimo si sia sviluppato precedentemente e che successivamente sia stato sostituito dal DNA. L'RNA può fare copie di se stesso e può accelerare una reazione fungendo da catalizzatore.

"Lo zucchero del DNA non è stato trovato in nessuno dei meteoriti analizzati nello studio." afferma Danny Glavin, co-autore dell'articolo. "Questo è importante perché abbiamo evidenze del trasporto di ribosio sulla Terra primordiale, che è coerente con l'ipotesi che l'RNA si sia evoluto prima.

Il team ha scoperto la presenza di zuccheri analizzando le polveri utilizzando la gascromatografia-spettrometria di massa, che permette di identificare i componenti chimici misurando la loro massa e la loro carica elettrica. La Terra è ricca di vita e i ricercatori hanno considerato l'ipotesi che i resti dei meteoriti fossero contaminati. Diverse prove assicurano che la contaminazione è improbabile; il carbonio sulla Terra è principalmente presente nel suo isotopo più leggero (C12) mentre nello spazio è molto comune l'isotopo più pesante (C13); il carbonio nel ribosio trovato sui meteoriti è C13, supportando l'idea che provenga dallo spazio.

I ricercatori vogliono analizzare altri meteoriti per misurare l'abbondanza di zuccheri nello spazio, e scoprire se gli zuccheri extraterrestri hanno un orientamento sinistrorso o destrorso. Alcune molecole possono esistere in due varianti, come in uno specchio o le nostre umane. Sulla Terra gli organismi utilizzano amminoacidi sinistrorsi e zuccheri destrorsi. Gli scienziati vogliono comprendere da dove viene questa preferenza e se può essere originata dall'ambiente particolare degli asteroidi.

Gli asteroidi hanno avuto una grande influenza sulla Terra, probabilmente hanno aiutato a sviluppare la vita e sono anche stati in grado di sterminarne altre, come i dinosauri.