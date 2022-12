Se trovi queste escrescenze sul tuo albero di Natale, non portarlo in casa

Ti è mai capitato di notare una strana escrescenza, dalle dimensioni di una noce, sul tuo albero di Natale? Ebbene, se trovi questo “guscio” hai un grave problema in casa: sono sacche di uova di mantide religiosa. Il nome specifico del suddetto involucro è ooteca e può arrivare a contenere centinaia di uova.

Ovviamente, stiamo parlando di alberi di Natale “naturali”.

Siamo consapevoli che potrebbe esser curioso e affascinante vedere decine di piccole mantidi che sbucano dal tuo albero, ma sarebbe meglio recidere il ramo il prima possibile e metterlo in un giardino. Le creature sono abbastanza innocue, non sono portatrici di malattie e non sono velenosi; il motivo per cui devi spostare il nido è perché gli insetti potrebbero essere in pericolo.

“Una volta nella tua casa calda, la piccola mantide religiosa spunterà dal suo uovo e probabilmente morirà di fame”, ha detto al notiziario di Kansas City il ricercatore dell'Università dell'Illinois Chris Enroth. “Cerca le uova di mantide prima di portare l'albero in casa. Se ne trovi uno, taglia il ramo a cui è attaccato e mettilo in un sempreverde all'esterno”.

Quindi, se vedi queste escrescenze sull'albero, come suggeriscono i funzionari, per favore non lasciare che le uova si schiudano in casa.

[Eerie County Ohio/Facebook]