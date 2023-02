Trovi l'orso in questa illusione ottica? Pochi ci riescono in meno di 6 secondi

Ormai siete abili risolutori di illusioni ottiche, considerando anche in quanti sono riusciti a superare la sfida del BINGO. Abbiamo però un nuovo appuntamento potenzialmente in grado di generare competizione.

Da Brightside a Jagran Josh, non sono pochi i siti Web che hanno condiviso un'immagine che vede di mezzo parecchie renne. In primo luogo, l'occhio può ricadere su Babbo Natale, che in questo periodo dell'anno ha appena terminato il suo compito e si sta dunque concedendo un po' di relax insieme agli aiutanti, ma in realtà un orso si è nascosto tra le renne.

Babbo Natale ha dunque bisogno di un detective, che riesca a individuare rapidamente "l'impostore". Il tempo a disposizione è di soli 6 secondi e molti altri aspiranti Sherlock Holmes hanno faticato nel risolvere il mistero. L'orso sembra infatti essersi ben mimetizzato, tanto da non farsi notare dallo stesso Babbo Natale.

L'abilità di osservazione è di fondamentale importanza in questo contesto, visto che ciò che può far scovare il soggetto è la mancanza di banali dettagli. Gli aiuti non sono ora più concessi, ma Babbo Natale sarà felice della vostra scoperta anche nel caso in cui il tempo impiegato sia superiore ai 6 secondi. In alternativa, se proprio non riuscite ad arrivare alla soluzione, un noto detective sembra aver trovato la posizione dell'orso.

Sperando che questo tipo di impostazione di illusione ottica vi sia piaciuta e vi abbia consentito di passare un sano momento di relax, magari in famiglia al fianco dei più piccini, ora potreste essere alla ricerca di maggiori sfide. Se è così, potrebbe interessarvi cercare il Babbo Natale nascosto.