Se trovi una pietra preziosa per strada, puoi tenerla? La risposta non è scontata

Non tutto quello che si trova per terra può essere tenuto. No, non stiamo parlando di portafogli o smartphone, ma di reperti preziosi come pietre o cimeli antichi. Tuttavia, se vi dovesse capitare di trovare per terra pietre preziosa o metalli come oro e argento, potreste tenere le vostre scoperte?

Le regole variano come sempre da paese in paese e dipende anche a chi appartiene la terra dove viene effettuata la scoperta. Inoltre, anche se si possiede la zona dove si trova una pietra preziosa, la legalità di chi effettivamente possiede ciò che si trova sotto può diventare un po' complicata. Questo perché i diritti minerari di una proprietà sono separati dai diritti di superficie.

Ad esempio in molte zone degli Stati Uniti la terra è di proprietà del governo, il che significa che qualsiasi gemma che si trova al di sotto probabilmente appartiene al governo. Inoltre, i diritti minerari potrebbero essere stati modificati a un certo punto nella storia dell'atto e le gemme scoperte potrebbero persino appartenere a un'azienda o a un privato.

Pensate, infatti, che le scoperte effettuate da parte di coloro che scandagliano la terra con i metal detector in luoghi come la Gran Bretagna se vengono dichiarati come "tesori", la Corona reclamerà la scoperta e verrà esposta nei musei. Certo, lo scopritore non rimarrebbe a bocca asciutta perché verrebbe ricompensato.