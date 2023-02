Trovi il serpente in questa illusione ottica? Solo il 5% ci riesce in meno di 10 secondi

Nuovo giorno, nuova illusione ottica! Sappiamo che siete stanchi per via della settimana che sta per (finalmente) finire, ma prima di potervi riposare vogliamo sfidarvi anche quest'oggi con un'altra immagine: dopo l'illusione ottica del BINGO, oggi dovrete individuare il serpente che si nasconde in mezzo a tutte queste banane.

Come ben sapete, il mondo del web ama mettersi alla prova con delle sfide appaganti. Per questo l'impresa di oggi è trovare il rettile in meno di 10 secondi: di tutti coloro che ci hanno provato, solo il 5% di loro ci è riuscito (secondo quanto riportano i vari forum online, in primis Reddit). Voi potete fare di meglio?

Potrete trovare il "campo di battaglia" per la sfida di oggi direttamente in calce alla notizia e confrontarvi con gli altri utenti nella sezione dedicata ai commenti. Quella di oggi è solo per puro gaudio, magari per rilassarvi dopo una dura giornata, ma dovete sapere che esistono illusioni ottiche create appositamente per studiare il comportamento umano.

Una di queste è sicuramente l'illusione dell'anatra e del coniglio, dove i due soggetti nascosti cambiano - per la mente umana - in base al periodo in cui si ci trova. Quindi, cronometro alla mano, riuscite a trovare il serpente in meno di 10 secondi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti oppure cercare di capire se qualcuno ha risolto il "mistero" prima di voi.



Siete pronti? Allora diamo inizio alla sfida! Pronti, partenza... VIA!