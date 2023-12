Se trovi il primo uccello in questa illusione sei bravo, ma il secondo è per esperti

Un'illusione ottica che sta facendo il giro dei social media presenta una sfida intrigante: trovare due uccelli nascosti in una fotografia di un edificio a W 120th St, New York, USA. Questa immagine, che ha lasciato perplessi molti utenti di internet, mostra un semaforo, un cartello stradale e un edificio di mattoni.

Qui potrete osservare l'immagine nella sua interezza. In questa struttura massiccia, due piccoli uccelli sono seduti, ma solo l'1% delle persone è riuscito a individuarli. La sfida proposta agli spettatori è quella di risolvere questa illusione ottica in meno di 20 secondi.

Tuttavia, come potreste già aver capito dal titolo della notizia, la maggior parte delle persone non è riuscita a individuare gli uccelli nascosti, nonostante abbiano dedicato molto tempo a osservare l'immagine. La soluzione all'illusione ottica rivela che i due piccoli uccelli possono essere visti nella parte destra dell'immagine, su una sporgenza dove è scritto il nome dell'edificio.

Questa illusione ottica è un esempio perfetto di come la nostra percezione visiva possa essere ingannata e di come dettagli apparentemente ovvi possano sfuggire alla nostra attenzione. La sfida di trovare i due uccelli nascosti in meno di 20 secondi mette alla prova la capacità di osservazione e la percezione visiva, dimostrando che a volte ciò che è nascosto in piena vista può essere il più difficile da vedere.

Altra sfida? Questa immagine vi stupirà.