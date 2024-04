Ci troviamo all'interno della sesta estinzione di massa? La risposta è certa

Viviamo in un'epoca in cui la sesta estinzione di massa potrebbe già essere iniziata, e i tempi in cui viviamo potrebbero essere ricordati come parte di questo periodo geologico catastrofico. Le estinzioni di massa, come documentato dalla storia naturale, sono periodi brevi a livello geologico, dove una grande percentuale delle specie scompare.

Sebbene le estinzioni di massa siano state tradizionalmente identificate solo dopo il loro verificarsi, quando almeno il 75% delle specie è estinto, alcuni scienziati affermano che il processo è già in corso.

Dal 1500, studi indicano che fino al 13% delle specie conosciute si è estinto, cifra ben al di sotto della soglia del 75% che definisce una estinzione di massa, ma il ritmo attuale delle estinzioni è tra 100 e 1.000 volte superiore al tasso normale di estinzione di fondo, calcolato a partire dai dati fossili.

Questo aumento è attribuito alla distruzione degli habitat, alla caccia eccessiva e ai cambiamenti climatici indotti dall'uomo. Se le tendenze attuali continuano, potremmo raggiungere la soglia critica dell'estinzione di massa in pochi secoli, o anche meno, se la distruzione ambientale dovesse peggiorare.

Anthony Barnosky, professore emerito di biologia integrativa all'Università della California, Berkeley, sostiene che stiamo assistendo a questa sesta estinzione di massa in tempo reale.

Le popolazioni vertebrate monitorate, compresi mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci, hanno subito un calo medio del 69% tra il 1970 e il 2018, con l'America Latina che registra il calo più drastico, il 94%. Nonostante le gravi perdite, Barnosky rimane ottimista, sostenendo che non è ancora troppo tardi per salvare molte delle specie a rischio e prevenire il superamento della soglia della sesta estinzione di massa.

"Sebbene stiamo eliminando popolazioni e specie a una velocità allarmante, non abbiamo ancora completato l'opera" dice Barnosky. "Abbiamo ancora la possibilità di cambiare rotta, ma la finestra di opportunità si sta chiudendo velocemente."

