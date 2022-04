Dove trovo gli Appunti su iPhone? Ecco come salvare la Clipboard

Storicamente, quando copiamo qualcosa sulla cosiddetta "clipboard", la copia precedente viene sovrascritta e si tende a perdere tutto ciò che si era salvato in precedenza per incollarlo altrove. Ebbene, su iPhone è possibile ottenere uno storico di questi dati. Ecco come fare.

Ci sono alcune alternative, in effetti, per ottenere questo risultato. Il più scontato è quello di creare una nota ad hoc nel blocco note, in cui incollare manualmente ogni singola riga che abbiamo copiato, volta per volta.

Allo stesso modo, esistono innumerevoli applicazioni che sono in grado di automatizzare parte di questo processo, come per esempio Oneboard che, una volta avviate e impostate, provvedono ad aggiungere allo storico della clipboard ogni contenuto che copiamo, semplicemente aprendo l'app. Quindi, rispetto al blocco note, non dovremo provvedere manualmente all'apertura della singola nota e a incollare bensì semplicemente ricordarci di aprire l'app.

Infine, si possono sfruttare le funzionalità aggiuntive di tastiere di terze parti come SwiftKey. Questa poliedrica tastiera, in particolare, consente di aggiungere i contenuti copiati al suo storico semplicemente premendo il tasto "+" posizionato nella riga dei suggerimenti. Per farlo, occorre però provvedere a impostarla correttamente come tastiera predefinita dalle impostazioni di iOS.

Se volete togliervi qualche altro dubbio sul sistema operativo per smartphone di Apple, ecco come scansionare un QR Code su iPhone.