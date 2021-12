Dove trovo coupon Amazon? C'è la sezione 'segreta' sul portale italiano

Dopo che Amazon ha annunciato il record legato al Black Friday e che è stato "messo da parte" anche il Cyber Monday, gli occhi di coloro che sono alla ricerca di nuove offerte sono tutti puntati sul Natale. D'altronde, siamo già a dicembre 2021. In questo contesto, potrebbe interessarvi approfondire una sezione "segreta" di Amazon Italia.

Infatti, alcuni utenti sono soliti affidarsi a siti Web di terze parti per cercare di scovare coupon legati al noto portale e-commerce, senza sapere che in realtà la versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy include già "di base" un'area dedicata proprio a sconti di questo tipo.

Più precisamente, su Amazon Italia c'è la sezione Coupon, che mette in bella vista un po' tutte le possibilità disponibili. L'area è suddivisa in categorie di prodotti e nella parte inferiore sono presenti delle indicazioni relative ai coupon più popolari su Amazon, nonché dei filtri che possono tornare utili per cercare di comprendere quali promozioni potrebbero risultare interessanti per le proprie esigenze.

In ogni caso, al netto delle eventuali restrizioni (ad esempio, alcuni coupon sono disponibili solamente per gli utenti Prime), generalmente sfruttare un coupon è molto semplice, dato che basta aggiungere il prodotto al carrello e lo sconto viene applicato in automatico nella fase conclusiva dell'ordine.

Certo, probabilmente qualcuno tra di voi era già a conoscenza della sezione approfondita in questa sede, ma dato che quest'ultima non è poi così in vista e che alcuni utenti sono ancora "rimasti" all'uso di portali esterni ad Amazon per trovare i coupon, abbiamo ritenuto opportuno approfondire la questione a ridosso delle festività. A tal proposito, ricordiamo che Amazon ha lanciato il negozio di Natale.