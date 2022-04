Dove trovo QR Code su iPhone? Ecco come scansionare i codici su iOS

Dopo aver scoperto come funziona un QR Code, torniamo a occuparci di questioni decisamente più pratiche, vale a dire come facciamo a utilizzarli nella nostra vita quotidiana se siamo in possesso di un iPhone.

Ricordiamo che si tratta di simboli che sono ormai entrati nell'immaginario collettivo. Dei quadrati contenenti una serie di pixel tradizionalmente bianchi e neri, ma anche personalizzabili a seconda del contesto. Catturandoli con lo smartphone è possibile accedere a una serie di informazioni utili, principalmente link, per approfondire un determinato argomento, come può essere la filiera di un prodotto, oppure l'associazione dello smartphone a WhatsApp Desktop.

Su iOS, il procedimento è solitamente molto semplice e intuitivo: basta aprire la fotocamera e puntare verso il codice.

Tutto qui? Ebbene sì, nella stragrande maggioranza dei casi, ammesso che il codice non sia danneggiato e che lo smartphone sia in grado di leggerlo correttamente, appena punteremo il QR Code la fotocamera dell'iPhone dovrebbe individuarlo, circondarlo con una sagoma gialla e far apparire nelle vicinanze il link collegato al codice. Dopodiché, con un tap su questo indirizzo, ci compariranno tutte le azioni possibili, come la condivisione, la copia e l'apertura diretta con Safari.

Insomma, più facile di così non si poteva! Vi ricordiamo, poi, che anche su Google Chrome sono presenti QR Code, per ottenere il collegamento su smartphone a pagine web specifiche.