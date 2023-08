Questo trucchetto matematico di 800 anni fa potrebbe aiutarci ad esplorare la Luna

Una tecnica matematica che risale a 800 anni fa, un tempo utilizzata dai navigatori per tracciare rotte attraverso gli oceani, potrebbe ora diventare fondamentale per esplorare la superficie della Luna. Questa riscoperta, che unisce antiche conoscenze con le sfide moderne dell'esplorazione spaziale, potrebbe offrire una soluzione innovativa.

La tecnica in questione, conosciuta come "triangolazione", era uno strumento essenziale per i navigatori del passato. Utilizzando semplici principi geometrici, permetteva di determinare la posizione di un punto rispetto ad altri due punti noti.

Mentre sulla Terra i moderni sistemi GPS hanno reso quasi obsoleti questi metodi, sulla Luna la situazione è diversa. Senza un sistema di posizionamento globale come il GPS, gli astronauti e i rover devono fare affidamento su metodi alternativi per orientarsi. Ed è proprio qui che entra in gioco l'antica arte della triangolazione.

Gli scienziati stanno esplorando come questa tecnica, con alcune modifiche e adattamenti, possa essere utilizzata per navigare con precisione sulla superficie lunare. Utilizzando punti di riferimento noti, come le formazioni geologiche o le attrezzature lasciate dalle missioni precedenti, gli esploratori potrebbero determinare la loro posizione e tracciare rotte sicure attraverso il paesaggio alieno.

Incredibile pensare che stiamo per attuare una delle cose più futuristiche possibili, come esplorare il nostro satellite, usando un metodo matematico di 800 anni fa.