Quali sono i trucchi da sapere per creare password sicure? Il parere degli esperti

Scrivere password lunghe e complesse è importante per garantire un certo grado di sicurezza ai propri account di lavoro, social network, e-mail e su altre piattaforme. Ma è l’unico stratagemma utile a una protezione d'alto livello? In realtà no: eccovi, quindi, i consigli degli esperti per creare password difficili da scoprire.

Il parere degli esperti di LastPass, frutto dei loro studi del settore, è ben chiaro e ci illustra cinque soluzioni tecniche e sette pratiche ottime per password sicure e ardue da scoprire. Come specificato in apertura, le migliori password sono quelle lunghe almeno 11 caratteri e create utilizzando lettere maiuscole, minuscole, numeri e simboli; più sono strane e apparentemente meno associabili alla persona che le utilizza, meglio gli algoritmi faticheranno a individuare tale codice e sfruttarlo per accedere a informazioni sensibili e account protetti. Inoltre, riutilizzare la stessa password su più siti rende quasi vano ogni tentativo di ottenere maggiore sicurezza.

Ma quali sono i consigli più pratici degli esperti, allora?

Rendere unica ogni password: due account non dovrebbero mai usare la stessa password

Concentrarsi su password da 18 o più caratteri utilizzando un mix variegato

Creare password con un generatore apposito invece di pensare autonomamente a ogni nuova password

invece di pensare autonomamente a ogni nuova password Utilizzare un gestore di password ad alta sicurezza per archiviare e immettere le password

ad alta sicurezza per archiviare e immettere le password Creare una passphrase lunga come password principale per tale gestore.

Aggiungere ulteriori livelli di protezione agli account attivando gli avvisi di sicurezza e abilitando l'autenticazione a due fattori

Modificare le password quando un sito Web subisce una violazione dei dati e tenere d'occhio le attività sospette dell'account

Insomma, alla base di tutto c’è un avviso importante: evitare di essere poco cauti nella creazione, selezione e gestione delle password.

