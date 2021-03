Il trucco per invecchiare in salute? Bere succo di barbabietola

Il caffè è già noto come bevanda estremamente utile non solo per recuperare energia ma anche, per esempio, per ridurre il rischio di insufficienza cardiaca. Esistono però anche altre bevande che aiutano a vivere meglio tra cui il succo di barbabietola, come svelato da un nuovo studio condotto su persone tra 70 e 80 anni.

Secondo gli esperti dell’Università di Exeter e di Cardiff che hanno condotto questa analisi, promossa e finanziata dal Dunhill Medical Trust e pubblicata sulla rivista Redox Biology, il succo della barbabietola aiuta infatti, assieme a lattuga, spinaci e sedano, a ottenere un mix di batteri orali fondamentali per trasformare il nitrato inorganico (di cui le dette verdure sono ricche) in ossido nitrico migliorando così la salute vascolare e cognitiva, elementi fondamentali soprattutto per gli anziani.

A questo studio, infatti, hanno preso parte 26 anziani per due periodi di integrazione di dieci giorni: uno con succo di barbabietola ricco di nitrati e un altro con succo placebo privo di nitrati, entrambi da bere due volte al giorno. I risultati hanno dunque mostrato livelli più elevati di batteri associati a una buona salute vascolare e cognitiva e livelli più bassi di batteri legati a malattie e infiammazioni, per un calo della pressione sanguigna sistolica di cinque punti mmHg.

Il professore dell’Università di Exeter e autore principale dello studio Anni Vanhatalo ha dichiarato: "Siamo davvero entusiasti di questi risultati, che hanno importanti implicazioni per un invecchiamento sano. Studi precedenti hanno confrontato i batteri orali di giovani e anziani e persone sane rispetto a quelli con malattie, ma il nostro è il primo a testare una dieta ricca di nitrati in questo modo. I nostri risultati suggeriscono che l'aggiunta di cibi ricchi di nitrati alla dieta, in questo caso tramite succo di barbabietola, per soli dieci giorni può alterare in modo sostanziale il microbioma orale (miscela di batteri) in meglio. Il mantenimento di questo microbioma orale sano a lungo termine potrebbe rallentare i cambiamenti vascolari e cognitivi negativi associati all'invecchiamento".

Vanhatalo stesso ha però sottolineato che servono ulteriori ricerche per confermare questi risultati e osservare se gli effetti si mantengono anche in altri gruppi di anziani, dato che quelli partecipanti erano già sani e attivi.

Tornando al caffè, il consumo acuto di caffeina prima dell’esercizio fisico aiuta a bruciare più grassi.