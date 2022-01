Questo trucco promette di farvi addormentare in meno di 2 minuti: sarà vero?

Ultimamente nei social network si stanno iniziando a diffondere a macchia d'olio dei veri e propri "trucchi per addormentarsi all'instante", addirittura entro due minuti e ovunque vi troviate. Viene divulgato come un metodo utilizzato perfino dai militari, ma questo trucco per addormentarsi funziona davvero?

Il metodo è semplice. Si deve iniziare rilassando i muscoli della fronte. Successivamente si devono rilassare gli occhi, le guance, la mascella e si ci deve concentrare sul respiro. Assicuratevi che le spalle non siano tese e lasciatele cadere più in basso che potete, tenendo le braccia rilassate lungo i fianchi, comprese le mani e le dita.

"Immaginate questa calda sensazione che va dalla vostra testa fino alla punta delle dita", si può ascoltare in molti video diventati virali su TikTok. "Adesso, fate un respiro profondo ed espirate lentamente, rilassando il petto, lo stomaco, fino alle cosce, alle ginocchia, alle gambe e ai piedi". Alla fine, quello che si deve fare è immaginare di essere sdraiati su una canoa in mezzo a un lago calmo con cielo sereno o all'interno di una stanza buia sopra un'amaca.

In caso di distrazione ripetete nella vostra mente "non pensare, non pensare, non pensare" per 10 secondi, per poi ritornare a immaginare lo scenario di prima. La tecnica sembra provenire da un libro intitolato Relax and Win: Championship Performance, pubblicato nel 1981 e poi trattato in un articolo ampiamente condiviso sul web.

"Dopo sei settimane di prove, il 96% dei piloti potrebbe addormentarsi in due minuti o anche meno. Anche dopo aver bevuto un caffè, con le mitragliatrici in sottofondo", si può leggere in un articolo pubblicato su Medium.

Questo metodo funziona davvero? Si tratta di una vera e propria tecnica di rilassamento a tutti gli effetti; la scienza ha ampiamente dimostrato che le tecniche di rilassamento prima di coricarsi migliorano la qualità del sonno e sono efficaci per curare l'insonnia. Magari non vi farà addormentare in due minuti, ma se fatta tutte le sere prima di addormentarvi migliorerà sicuramente la qualità del vostro sonno.