Trucco del saltimbanco che levita per strada con un bastone svelato (ci resterai male)

Le strade di moltissimi capoluoghi italiani sono adornate di artisti, artigiani e saltimbanchi. Dai ritrattisti ai mimi, queste persone straordinarie cercano di diffondere ciò che sanno fare per strappare un sorriso al passante di turno. Oggi, tuttavia, faremo a meno di gesti gentili: vi spiegheremo come funziona il trucco della levitazione.

I performer di questa esibizione sono soliti indossare vesti orientali, di color arancione per la maggiore, e vengono spesso identificati come fachiri, proprio come i mangiatori di spade. Per rendere il tutto ancor più straordinario, molti decidono di organizzare la dimostrazione in due: uno mantiene il bastone (rigorosamente con una sola mano) e l’altro è sospeso a mezz’aria (afferrando il supporto, anch’egli con una sola mano). Tuttavia, ci sono saltimbanchi che prediligono l’esecuzione individuale.

Vi avvertiamo non siete legittimati (moralmente) a sbraitare dinanzi allo spettacolo la spiegazione della performance: ci sono persone che preferiscono godersi l’arte dei saltimbanchi da strada senza problemi. Perciò questa rivelazione è rivolta solo a coloro che utilizzano sapientemente la curiosità.

Come potete visionare nell’immagine sottostante, gran parte del trucco è possibile grazie a una struttura specifica composta da una piattaforma, un’asta e la piastra base. Il peso e il materiale della composizione sono pensati ad hoc per sostenere la persona seduta sulla piattaforma. La piastra di base è spesso camuffata da un tappeto o dal secondo saltimbanco, mentre l’asta è nascosta da un rivestimento legnoso, per farla sembrare un bastone. Infine, l’uomo seduto sulla piattaforma utilizza vestiti larghi proprio per nascondere la base sui cui poggia.

Ecco qual è il trucco dietro l'illusione ottica dell’uomo che levita per aria! Fateci sapere nei commenti se già conoscevate questa spiegazione.

[The Q | YouTube]