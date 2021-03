Il trucco per vivere bene è risolvere ogni battibecco entro fine giornata

I problemi di salute mentale possono vedere la loro origine in fenomeni e correlazioni a volte insolite, come nel caso del legame tra la dipendenza dal fumo e la depressione. A volte, però, possono essere anche litigi a farci stare male, ecco perché è estremamente importante risolverli entro fine giornata per sentirci meglio.

Un recente studio dell'Oregon State University pubblicato su The Journals of Gerontology ha infatti svelato che quando le persone sentono di aver risolto un battibecco con qualcuno la risposta emotiva associata a tale disaccordo viene significativamente ridotta e, in alcune situazioni, quasi completamente cancellata a tal punto da avere un impatto importantissimo sulla nostra salute generale, in particolare rimuovendo stress cronico e sintomi come depressione e ansia.

"Tutti sperimentano lo stress nella loro vita quotidiana. Non impedirai che accadano cose stressanti. Ma la misura in cui puoi legarle, portarle a una fine e risolverle pagherà sicuramente i dividendi in termini di benessere. Risolvere i tuoi argomenti è molto importante per mantenere il benessere nella vita quotidiana", ha affermato l’autore senior dello studio e professore associato presso il College of Public Health and Human Sciences Robert Stawski.

Per lo studio, quindi, i ricercatori che hanno preso parte a questa analisi hanno utilizzato i dati del National Study of Daily Experiences, una particolare indagine su oltre 2.000 persone che sono state intervistate sui loro sentimenti ed esperienze per otto giorni consecutivi, esaminando dunque i rapporti su argomenti e discussioni evitate dove la persona interessata avrebbe potuto agire anziché lasciar scorrere per non avere disaccordi con qualcuno, comprendendo i possibili cambiamenti ed effetti sulla salute mentale.

I risultati hanno dunque dimostrato che un aumento delle emozioni negative o una diminuzione delle emozioni positive, fenomeni definiti come “reattività”, è inferiore del 50% nel momento in cui la discussione è risolta, mentre il giorno successivo tali persone non mostravano prolungamenti degli effetti negativi. Non esiste, inoltre, una differenza d’età nell’impatto psicologico della risoluzione dei battibecchi in giornata, sebbene gli anziani siano coloro che ne risolvono di più: "Se gli anziani sono davvero motivati ​​a massimizzare il loro benessere emotivo, faranno un lavoro migliore, o almeno un lavoro più veloce, per risolvere i fattori di stress in modo più tempestivo", ha detto Stawski.

I ricercatori da diverso tempo sanno come lo stress cronico possa influire sulla salute con depressione, ansia o problemi fisici tra cui malattie cardiache, sistema immunitario indebolito, difficoltà riproduttive e problemi gastrointestinali. Proprio per questo consigliano, con i risultati delle loro ricerche, di invogliare le persone a dialogare per stare meglio.

Rimanendo nel mondo della psicologia, uno studio di questo mese ha svelato il motivo per cui gli odori rievocano ricordi intensi.