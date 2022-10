Il Truck Medion ERAZER fa tappa al Lucca Comics & Games 2022

L'enorme truck di MEDION dal Nord Europa si sposterà a Lucca, dove farà tappa in occasione del Lucca Comics & Games 2022 che prenderà il via il 28 Ottobre 2022 e terminerà il 1 Novembre2022. L'enorme bilico sarà inconfondibile e completamente brandizzato Lady ERAZER, per sintetizzare meglio le specifiche dei PC da gaming MEDION.

Salendo, ovviamente gratuitamente, al suo interno, ci si potrà accomodare su una delle postazioni preparate per l'occasione, caratterizzate dalla presenza del Major X10.

Di seguito le specifiche del Major X10

Processore Intel Core i7-12700H (2,30 GHz fino a 4,70 GHz), 14 Core (6 P-Core + 8 E-Core), 20 Thread e 24 MB Intel Smart Cache

Intel Arc A730M (12 GB GDDR6 VRAM)

1 SSD M.2 da 1 TB PCIe Gen. 4x4

16 GB RAM DDR5 fino a 4800 MHz

Display 16.0" QHD+ 165Hz 100% sRGB IPS Display

2 speaker Sound blaster Cinema 6+

Certificato Nahimic by Steelseries

Intel Wi-Fi 6E AX201

Microsoft Windows 11 Home

Tre mesi di Game Pass Ultimate inclusi

Gli appassionati avranno la possibilità di provare Call of Duty: Modern Warfare II, in uscita il 28 Ottobre, il primo giorno del Lucca Comics & Games 2022. Sul truck sono previsti photo opportunity, tornei, incontri con talent e creator ed altro.

Sabato 29 Ottobre 2022 ici sarà Gabbo, che incontrerà i fan e giocherà in diretta live-stream a Call of Duty: Modern Warfare II direttamente dal truck.