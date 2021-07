La truffa dell'899 continua a colpire gli italiani: attenzione agli SMS della segreteria!

Se nel mese di maggio si parlava molto dell’SMS truffa di pacchi in attesa di consegna, in questo periodo sembra essere tornato in auge un altro schema che vede la ricezione di SMS dove viene ricordato che l’utente ha un messaggio in segreteria da ascoltare chiamando un numero con il famoso prefisso 899.

Come ripreso anche dai colleghi di MondoMobileWeb, questa pratica è già particolarmente famosa tra gli utenti italiani: i malintenzionati del caso inviano un SMS molto breve e chiarissimo in cui viene chiesto all’ignara vittima di contattare un numero 899 per ascoltare il messaggio lasciato da un contatto ignoto nella segreteria telefonica. Un esempio è quello che segue: “Chiama e ascolta il tuo messaggio al numero 899xxxxxx”.

Se il cliente non dovesse conoscere il numero 899 o il vero numero della segreteria telefonica offerta dal proprio operatore, ecco che alla chiamata del numero presente nell’SMS si vedrà applicata una tariffa a sovrapprezzo piuttosto elevata. Non va escluso, inoltre, un possibile attacco phishing da parte da chi intenta la truffa in questione.

Come evitare, dunque, di cascare in questa trappola? È molto semplice: prima di tutto, informatevi sul servizio di segreteria telefonica del vostro operatore telefonico, dato che in molti casi potrebbe anche non esserci affatto. Altrimenti, il metodo più veloce è verificare il prefisso del numero indicato nell’SMS: se è un 899, il messaggio proviene chiaramente da qualche truffatore.

Tra le altre truffe di cui abbiamo parlato di recente c’è anche il sito falso di Starlink che offre il servizio a un prezzo scontato in cambio di un pagamento in Bitcoin.