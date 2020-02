La truffa della falsa bolletta ENEL ha fatto il giro del mondo: come difendersi

Dopo aver trovato il modo di installare malware tramite Excel, i malintenzionati sono tornati alla carica e hanno escogitato un nuovo metodo per cercare di truffare i malcapitati: fingersi ENEL e inviare delle false bollette.

Queste ultime vengono recapitate tramite e-mail e contengono un link malevolo. Premendo su di esso, l'utente scarica sul suo dispositivo un file APK. Il malcapitato sarà quindi invogliato a installare quest'ultimo sul proprio smartphone o tablet Android, pensando di poter vedere in questo modo la bolletta ENEL. In realtà, si tratta di un'applicazione piena zeppa di pericolosi malware, tra cui troviamo Anubis, un codice malevolo che viene spesso utilizzato per spiare l'utente oppure per cercare di carpire le sue credenziali bancarie.

Insomma, stiamo parlando di una truffa molto seria e vi consigliamo caldamente di stare alla larga da qualsiasi e-mail di questo tipo. Non premete nemmeno sul link contenuto nel messaggio di posta elettronica, visto che non è sicuro nemmeno scaricare l'APK. Chiaramente, ENEL è al totale oscuro di questi metodi e non ha nulla a che fare con l'applicazione malevola: al solito, i malintenzionati cercano di sfruttare i nomi delle aziende blasonate per cercare di ottenere i dati degli utenti.

La truffa ha fatto parlare di sé anche all'estero, dato che è stata analizzata anche dalla nota azienda statunitense Cofense.