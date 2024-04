Truffa dei falsi pagamenti PayPal e pagoPA: ecco a cosa fare attenzione

Gli italiani non sono solamente alle prese con la difesa dalle truffe telefoniche in questo periodo. Purtroppo, infatti, si stanno diffondendo sempre di più anche dei tentativi di phishing non di poco conto, riguardanti dei falsi pagamenti PayPal o addirittura pagoPA.

Avete capito bene: in queste ore si segnala la comparsa di alcune mail insolite che a prima vista sembrerebbero riguardare il sistema di pagamenti a favore della pubblica amministrazione. Tuttavia, dopo aver controllato i movimenti bancari, in realtà ci si rende conto che le transazioni descritte nella mail non esistono.

Il tentativo dei malintenzionati sembra essere quello di cercare di convincere le vittime a premere su link di assistenza malevoli, che potrebbero successivamente rimandare a un sito Web fasullo che prova a carpire le credenziali di accesso a pagoPA. Insomma, se ricevete delle e-mail di pagamenti di questo tipo che non avete effettuato, prestate molta attenzione.

Non è di certo la prima volta che i malintenzionati tentano di convincere le vittime a fare clic su un link malevolo in questo modo. Ad esempio, un articolo del portale di fact-checking Bufale segnalava già nel 2021 casi di false e-mail di pagamenti PayPal che utilizzavano modalità simili a quelle descritte per le false comunicazioni pagoPA. Anche in quel caso, infatti, c'era un tentativo di mettere fretta alle persone, provando a convincerle addirittura tramite un pulsante "Informaci immediatamente".

È importante non premere sul link e soprattutto non digitare informazioni sensibili. Ciò che usualmente compare a schermo dopo aver premuto su questo tipo di link, infatti, è un portale Web che cerca di "simulare" quello ufficiale, chiedendo le credenziali di accesso all'utente. Capite bene, dunque, che i malintenzionati puntano in questo modo a carpire informazioni sensibili, motivo per cui va prestata elevata attenzione a questo tipo di comunicazioni.

Se si hanno dubbi in merito alle transazioni, basta verificare quelle legate al proprio account ufficiale nelle modalità che già si conoscono, senza passare per alcun link e-mail. Inoltre, le linee guida ufficiali di PayPal relative a questi scenari possono fornirvi ulteriori dettagli e consentirvi eventualmente di effettuare una segnalazione (se le e-mail sono relative a questo servizio).

Per il resto, potreste magari voler approfondire la regola del caffè per evitare le truffe online.

