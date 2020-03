Truffa del falso ordine Amazon con tanto di numero, fate attenzione!

Ne stiamo vedendo di tutti i colori in campo di truffe online, che purtroppo sono sempre più diffuse. In particolare, in questo periodo di emergenza, sembra che i malintenzionati stiano provando a sfruttare la "confusione" generale.

Ad esempio, sta girando in Italia una truffa legata a un falso ordine Amazon. Il modus operandi è diverso dal solito e passa per l'applicazione di posta elettronica Gmail di Google, utilizzata quotidianamente da parecchi utenti e spesso preinstallata nei dispositivi Android. Notate bene: né Amazon né Google hanno nulla a che vedere con questa truffa, ma ne sono anzi vittime (dato che viene sfruttato il loro nome o logo).

Come funziona la truffa del falso ordine Amazon

Se vi state chiedendo come funziona questa ennesima "trovata" dei truffatori, ve lo spieghiamo subito. Ebbene, i malintenzionati sembrano aver trovato il modo di aggirare i controlli del circuito pubblicitario che consente di far comparire annunci all'interno di Gmail. In questo modo, viene fatto apparire un riquadro, che a prima vista potrebbe sembrare una comune e-mail, in cui c'è la scritta "Ordine", seguita da un presunto numero di ordine.

Il logo che compare sulla sinistra è quello dell'azienda di Jeff Bezos, utilizzato senza consenso dai truffatori. Premendo sull'e-mail (voi non fatelo), si nota subito che il sito a cui si viene rimandati è totalmente diverso da quello di Amazon. Da lì poi i malintenzionati cercheranno di carpire in qualche modo i dati dei malcapitati. Insomma, stateci alla larga!

Come capire se un'e-mail arriva veramente da Amazon

Nel caso della truffa descritta in precedenza, ci sono molti segnali che fanno capire che l'e-mail non arriva da Amazon. In primo luogo, sono presenti le frasi "C'è un pacco per te" e "Scopri se hai vinto", che dovrebbero già far suonare un campanello d'allarme. Infatti, è particolarmente improbabile che l'azienda di Jeff Bezos invii delle e-mail di questo tipo.

Inoltre, il presunto ordine viene segnalato come annuncio, come potete vedere dagli screenshot presenti in calce alla notizia. Perché mai Amazon dovrebbe utilizzare il circuito pubblicitario di Google per avvertirvi di un ordine? Insomma, capite bene che in questo caso è evidente che si tratti di un falso.

Per il resto, il "numero di ordine Amazon" che compare nell'annuncio non è in alcun modo associato all'account dell'utente che riceve l'e-mail. Si tratta semplicemente di una scritta casuale pensata per trarre in inganno i malcapitati.

Cosa fare, dunque, in queste situazioni? Non premete su nessun link e, se possibile, non aprite nemmeno l'e-mail. Nel caso riceviate un messaggio di posta elettronica di questo tipo, è bene inoltre segnalare tutto ad Amazon. Per fare questo e per ulteriori dettagli, vi invitiamo a seguire le linee guida ufficiali. Truffe del genere purtroppo sono sempre più frequenti e quindi l'azienda di Jeff Bezos ha messo in piedi delle indicazioni utili per difendersi.