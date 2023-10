La truffa che imita IT-Alert sull'eruzione del vulcano in Campania: come difendersi

Continuiamo, purtroppo, a parlare delle truffe telefoniche e via SMS. Quest’oggi il Corriere della Sera parla di un nuovo tentativo che si sta facendo largo nel nostro paese e che sfrutta la paura degli abitanti della zona di Napoli per lo sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei per trarli in inganno e rubare denaro.

I ricercatori di d3lab infatti hanno scoperto una nuova campagna collegata ad un sito web che ricalca la grafica di IT-Alert, il sistema d’allarme di cui si sta dotando l’Italia e che è stato testato negli scorsi mesi. A quanto pare gli utenti vengono reindirizzati ad un sito web simile a quello di IT-Alert dov’è presente un finto messaggio d’allarme in cui si legge che “a causa della possibile eruzione di un vulcano potrebbe verificarsi un terremoto nazionale. Scarica l’app per tenere d’occhio se la regione potrebbe essere colpita”.

Se si visita tale sito da iOS o da Safari, il browser provvede a reindirizzare gli utenti verso la pagina “legittima”. Il problema sorge se lo si fa da Android: in questo caso si viene reindirizzati ad una pagina che fa scaricare l’app fasulla che contiene il malware SpyNote, il quale è in grado di leggere tutti i contenuti presenti nel telefono ed anche di intercettare i dati dei sistemi di home banking che, una volta finiti tra le mani dei malviventi, vengono utilizzati per svuotare i conti corrente.

Ricordiamo che IT-Alert ancora non è attivo e le notifiche ricevute da questo servizio sono differenti ed hanno un suono diverso rispetto agli SMS. Inoltre, non vengono inviate via SMS o Whatsapp, tanto meno da web. IT-Alert non richiede il download di alcuna applicazione per funzionare, motivo per cui è sconsigliato qualsiasi download.