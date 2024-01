Truffa incredibile in Cina: compra una RTX 4090, ma la scheda non ha né GPU né VRAM

Come forse ricorderete, la NVIDIA GeForce RTX 4090 non è più disponibile in Cina a causa delle sanzioni americane contro il Paese asiatico. Mentre molti gamer cinesi si sono rassegnati alla RTX 4090D (una versione depotenziata della scheda originale), altri stanno acquistando le RTX 4090 sul mercato dell'usato, rischiando di finire vittima delle truffe.

È proprio questo ciò che è successo ad un utente del portale HKEPC, chiamato per motivi di privacy "Mr. Hong". Hong ha acquistato una GeForce RTX 4090 sul mercato dell'usato, utilizzando la piattaforma cinese Carousell (pensate ad Ebay, ma per il mondo asiatico) e spendendo la bellezza di 13.000 Dollari di Hong Kong, ossia 1.500 Euro o poco più. Dopo una spesa del genere - per giunta per un prodotto usato - Hong si è trovato di fronte ad una brutta, bruttissima sorpresa.

La RTX 4090 che aveva acquistato, infatti, non aveva né la GPU AD102 né alcuni dei chip VRAM di cui doveva invece essere provvista. La scheda, un modello custom di MSI, era stata insomma "ripulita" delle sue componenti più preziose prima di essere rivenduta: non è chiaro perché il venditore abbia deciso di fare una cosa simile, anche perché chip simili sono pressoché inutilizzabili se presi singolarmente. Ovviamente, i chip non erano visibili nelle fotografie pubblicate su Carousell.

Oltre al danno la beffa: il venditore ha incontrato Hong di persona per concludere la transazione. Tuttavia, visto che la GPU e la VRAM sono coperte dal sistema di raffreddamento della scheda, Hong non si è accorto della truffa quando ha controllato il prodotto prima di acquistarlo. E ovviamente non aveva un PC con sé per testarla. Solo una volta giunto a casa, dopo aver montato la RTX 4090 sulla sua build, lo sfortunato videogiocatore ha scoperto che la GPU era malfunzionante.

Lasciato con un pugno di mosche (e una scheda video completamente inutile) in mano, Hong ha sporto denuncia contro il venditore, che però sembra essere scomparso dal web, dopo aver cancellato il suo profilo su Carousell. Le indagini sono dunque passate all'Hong Kong Criminal Investigation Department. Intanto, comunque, la RTX 4090 resta proibita in Cina: se il ban americano non dovesse rientrare, insomma, il rischio che le truffe e i rincari sulla GPU aumentino si fa sempre più concerto.