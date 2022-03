Truffa milionaria nel mondo NFT: arrestati i creatori della collezione 'Frosties'

Tutti sappiamo che il mondo degli NFT ha due facce: da una parte vi sono casi virtuosi come quelli dei token basati sull'iconica skin di Winamp, che sono stati venduti per scopi benefici; dall'altra vi sono vere e proprie truffe a base di Token Non-Fungibili, come quella di cui vi parliamo oggi.

La truffa è stata portata avanti da due cittadini americani, Ethan Nguyen e Andre Llacuna, che hanno prima lanciato la collezione di NFT "Frosties" e successivamente operato uno schema noto come "rug pull", chiudendo rapidamente il proprio progetto e trasferendo tutti i fondi derivati dalle vendite dei "Frosties" su altri wallet di criptovalute, lasciando con un pugno di mosche tutti coloro che avevano investito nella collezione.

Alcuni di questi investitori hanno poi chiesto all'Homeland Security Investigations (HSI) ed all'Internal Revenue Service (IRS) americani di investigare sulla truffa dei "Frosties" per frode e riciclaggio di denaro: dopo circa due mesi di indagini, infine, Nguyen e Llacuna sono stati arrestati, dopo aver trafugato ben 1,1 milioni di Dollari in NFT.

Secondo quanto riporta il portale Protocol, la collezione, composta da 8.888 NFT venduti a 130 Dollari l'uno, è stata immediatamente abbandonata dai suoi creatori, che tuttavia avevano già creato una roadmap per il progetto, promettendo un sistema di premi per i detentori degli NFT, degli avatar 3D basati su di esse e persino un videogioco basato sui Frosties.

Secondo alcuni tra gli investitori truffati, Nguyen avrebbe detto, sul canale Discord del progetto, che "so che per alcuni sarà scioccante, ma il progetto è arrivato al capolinea. Non ho mai avuto intenzione di continuarlo, e al momento non ho alcun piano per il futuro". Nguyen ha concluso dicendo che "voglio che sappiate che mi importa. Vi apprezzo, anche se voi non apprezzate me", per poi sparire con più di un milione di Dollari di refurtiva.

Purtroppo, fa notare The Verge, quello dei Frosties non è un caso isolato: al contrario, le truffe "rug pull" sono estremamente comuni in ambito crypto. Semmai, quello di Nguyen e Llacuna è uno dei pochi casi in cui le autorità sono riuscite a rintracciare i due criminali dopo la chiusura del progetto: nella maggior parte dei crimini di questo tipo, infatti, la segretezza garantita dagli exchange di criptovalute e NFT rende pressoché impossibile risalire all'identità dei truffatori.