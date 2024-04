Ecco la truffa della Polizia Postale: fate attenzione a questo numero, vi svuota il conto!

Proprio nella giornata di ieri, su queste pagine abbiamo parlato della truffa telefonica che interessa gli utenti BancoPosta e PostePay. Quest’oggi, anche sulla stampa nazionale ed in TV, si sta parlando di una nuova truffa che utilizza la tecnica dello “spoofing” per trarre in inganno gli utenti.

A quanto pare, il picco di segnalazioni sarebbero giunte da Milano dove molti utenti hanno segnalato episodi di truffe in cui i malviventi si fingono appartenenti alla Polizia Postale. Come segnalato dalla questura di Milano sul proprio sito web, le chiamate arrivano dal numero 0243333011, che è riconducibile proprio a quello della Polizia Postale. Ciò è possibile attraverso lo spoofing, che consente di falsificare il numero di telefono da cui proviene la chiamata per renderla più verosimile.

Nel corso della chiamata, le vittime vengono informate di una presunta compromissione del loro conto corrente bancario, e vengono invitate ad inviare tutti i dati personali del conto che, però, finiscono nelle mani dei malviventi i quali provvedono a svuotarli.

In alcuni casi prima di procedere con la chiamata le persone vengono agganciate attraverso un SMS apparentemente proveniente dal numero di telefono dell’istituto di credito, contenente un link che rimanda ad una pagina simile a quella della propria banca. Anche in questo caso, l’obiettivo è estorcere le coordinate del conto.

Dalla Questura di Milano spiegano che “se si riceve una chiamata da sedicenti "agenti" che proviene dal numero 0243333011 basta riattaccare e richiamare, per entrare con certezza in contatto con gli uffici della Polpost e chiedere spiegazioni”.

